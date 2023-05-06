ماذا حدث بين ميسي وباريس سان جيرمان؟

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أصبحت علاقة باريس سان جيرمان ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على المحك، خاصة بعد سفره إلى السعودية يوم الإثنين الماضي كجزء من مهامه كسفير للسياحة.هذه الخطوة التي قام بها "البرغوث" صاحب الـ 35 عاماً كان لها عواقب وخيمة على علاقته مع النادي الباريسي، بسبب سفره إلى المملكة من دون الحصول على إذن من ادارة النادي.تقارير عدّة قالت إن ميسي طلب بالفعل إذناً للسفر إلى السعودية للقيام بأعمال تجارية، لكن طلبه قوبل بالرفض فسافر من دون علم النادي.سان جيرمان يعاقب ميسيما فعله ميسي أشعل ثورة غضب داخل أروقة النادي الباريسي فقرّر إيقاف اللاعب الأرجنتيني لمدّة أسبوعين، مع حسم هذه الفترة من راتبه. وبموجب هذه العقوبة، فإنّ ميسي لن يلعب مع فريقه مبارتين في الدوري، ولن يشارك حتى في تدريبات الفريق خلال فترة الإيقاف.ووفقاً لصحيفة "لو باريزيان"، قد يغيب ميسي أيضاً عن الفريق في آخر 3 مباريات.وقرّر باريس سان جيرمان كذلك، عدم التجديد لميسي الذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري على الرغم من أن نادي العاصمة الفرنسية كان لديه خيار تفعيل بنده لموسم ثالث، لكن رحلته أفسدت كل شيء بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.رحلة ميسي في فرنسا انتهت؟خرجت العديد من التقارير في الساعات القليلة الماضية، تؤكّد أنّ ميسي لن يواصل مسيرته مع باريس سان جيرمان، وسيخوض تجربة أخرى في الموسم المقبل.لويك تانزي الصحفي بجريدة "ليكيب" الفرنسية أكدّ أن رحلة ميسي مع باريس سان جيرمان قد انتهت بسبب سفر اللاعب إلى السعودية من دون الحصول على إذن، وبحسب تانزي سيرحل اللاعب عن صفوف الفريق في نهاية الموسم.ما هي وجهة ليونيل ميسي المقبلة؟حالياً أمام ميسي شهران فقط ليقرّر مستقبله الرياضي وما هي وجهته التالية، لديه عرض مثير من الهلال السعودي واهتمام متزايد من إنتر ميامي الأميركي الذي لم يكن لديه منذ أشهر خيارات للتوقيع مع ميسي والآن مع تصاعد الأحداث عاد للاهتمام بالتوقيع مع الأرجنتيني، بالإضافة الى رغبة برشلونة بعودة قنّاصها القديم.ويبدو أن ميسي لا يزال بعيداً عن العودة المحتملة إلى برشلونة، فإن كل شيء يشير إلى حقيقة أن احتمالات هذه العودة معقدّة للغاية.خطوة مفاجئةرغم الجدل الذي أثاره ميسي، الاّ أنه في خطوة مفاجئة قدّم اعتذاره عن قيامه برحلة إلى السعودية من دون الحصول على تصريح من ناديه، وقال في مقطع فيديو بثه باللغة الإسبانية: "كنت صدقا أعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة".وتابع: "قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من الغائه بعد أن الغيته سابقا. أنا اعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي".اعتذار ميسي يشير الى أن اللاعب يرغب في البقاء في باريس، لكن بين إمكانية أن يبقى في صفوف سان جيرمان أو أن ينضم إلى الدوري السعودي أو إلى الدوري الأميركي أو أن يعود إلى برشلونة الإسباني، فإن القرار النهائي لميسي لم يؤخذ بعد حيث يواصل دراسة العروض.