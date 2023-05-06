نهائي أبطال آسيا.. الهلال يتحدى العقبات من أجل العرش الآسيوي

وسط مجموعة من العقبات، سيدخل الهلال السعودي مسلحا بجودة وخبرة "حامل اللقب"، من أجل تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، في اليابان، التي ستحتضن إياب نهائي دوري أبطال آسيا السبت.



ويستضيف أوراوا ريد دايموندز الياباني، على استاد سايتاما الشهير، الهلال السعودي، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، بعد انتهاء موقعة الذهاب في الرياض، بنتيجة 1-1.

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ويفقد الهلال جهود المهاجم سالم الدوسري، صاحب هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022، بعد طرده في لقاء الذهاب، عقب تسجيله هدف الهلال.



ومن المتوقع غياب القائد ولاعب الوسط سلمان الفرج أيضا للإصابة، لكن دياز يثق في قدرة فريقه على تعويض غياب الثنائي المؤثر.



وأضاف: "لدينا فريق كبير وسنواجه عددا كبيرا من الجماهير هنا، لكننا اعتدنا ذلك".



وواصل دياز الذي خسر من أوراوا في نهائي 2017 في فترته الأولى مع الهلال: "فريقنا يتحلى بالخبرة وعاش اللاعبون تجارب عديدة مشابهة ونتطلع للفوز باللقب". (سكاي نيوز عربية)