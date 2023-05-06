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رياضة
كلوب يفصح عن استراتيجية ليفربول في سوق الانتقالات
Lebanon 24
06-05-2023
|
14:00
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قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن فريقه يتطلع لإبرام صفقات جديدة للاعبين في فترة الانتقالات المقبلة، لكنه لن يدخل في صراعات لضم لاعبين بأسعار يشعر أنها باهظة ومبالغ فيها.
وتحدث كلوب عن حاجة ليفربول إلى إعادة بناء التشكيلة، لكن الأميركي جون هنري مالك النادي قال في مارس إن ليفربول لن يسقط في مصيدة إنفاق مبالغ أكثر مما يتحمله في سعيه لتحقيق النجاح.
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وذكرت تقارير بريطانية الشهر الماضي أن ليفربول أوقف محاولاته لضم الإنجليزي الدولي جود بلينغهام، الذي كان يضعه كلوب على رأس أولوياته لضمه في الموسم الجديد.
وقال موقع (ذا أثليتيك) إن بروسيا دورتموند كان يطلب 130 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب البالغ عمره 19 عاما، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه اقترب من الانتقال إلى ريال مدريد.
وردا على سؤال حول رد فعل ليفربول إذا طلب البائع الحصول على مقابل مادي بأسعار باهظة، قال كلوب: "لن نضم اللاعب في هذه الحالة".
وأضاف: "سنضم لاعبين وأنا متأكد من أننا سنضم لاعبين نريدهم وسيكون بوسعهم مساعدتنا. أنا متأكد تماما من ذلك".
وتابع المدرب الألماني "دعوني أوضح الأمر وأقول: أحدد المركز المطلوب ولا أضع لاعبا واحدا مرشحا.. يمكن أن أضع لاعبا ليكون الخيار الأول، لكن إذا لم يكن ناديه يرغب في بيعه أو إذا دفع طرف آخر المبلغ، فلا يمكننا ضمه، لكن عادة، نحن نضم اللاعبين الذين نريدهم". (سكاي نيوز عربية)
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