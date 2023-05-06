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رياضة

توقيف لاعب كرة قدم سابق بتهمة الاتجار بالمخدرات... من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
06-05-2023 | 06:53
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أوقف لاعب كرة القدم الكولومبي الدولي السابق دييغو أوسوريو للمرة الثالثة بتهمة الاتجار بالمخدرات، بحسب ما ذكرت الشرطة أمس الجمعة.

وكان الظهير الأيسر السابق يحاول الصعود على متن رحلة متجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في 8 أبريل الماضي، من مطار بالقرب من ميديين وبحوزته "1849 غراما من هيدروكلوريد الكوكاكيين" بحسب بيان الشرطة إلى وسائل الإعلام.
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واكتشفت سلطات المطار المخدرات في أربعة أزواج من الأحذية الرياضية قبل إلقائها القبض على أوسوريو.

ولكن الشرطة لم تعلن عن توقيف اللاعب السابق حتى الجمعة، بعد تسريب مقطع فيديو إلى وسائل الإعلام يظهر أوسوريو الذي أحرز لقب الدوري الكولومبي مع أتلتيكو ناسيونال، مكبل اليدين إلى جانب ضابط يرتدي زيا عسكريا.

وكان اللاعب السابق البالغ 52 عاما قد أوقف في 2002 أثناء نقله الكوكايين إلى ميامي لكن أطلق سراحه بكفالة، وفي 2016 ألقي القبض عليه مجددا في ميديين وحكم عليه لاحقا بالإقامة الجبرية.

وحمل أوسوريو ألوان منتخب كولومبيا 17 مرة في تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب الأسطورة كارلوس "إل بيبي" فالديراما والحارس رينيه هيغيتا.

وعلى صعيد الأندية، برز أوسوريو مع أتلتيكو ناسيونال محرزا معه لقب الدوري الكولومبي مرتين. (روسيا اليوم)
 
إيقاف لاعب دولي كولومبي للمرة الثالثة بتهمة الاتجار بالمخدرات

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