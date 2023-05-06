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رياضة
فوز جديد.. مانشستر سيتي يخطو نحو اللقب بثبات
Lebanon 24
06-05-2023
|
16:00
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قطع مانشستر سيتي خطوة مهمة نحو لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، بالفوز 2-1 على ضيفه ليدز يونايتد المتعثر، السبت.
ومنح إلكاي غندوغان التقدم لصاحب الأرض بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 19، وبعد ذلك بثماني دقائق أضاف الهدف الثاني بطريقة مشابهة.
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وأهدر اللاعب الألماني ركلة جزاء قبل 6 دقائق من النهاية، بعدما تركها له زميله إرلينغ هالاند.
وفي الدقيقة التالية قلص البديل رودريغو الفارق لليدز، ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة، لكن سيتي حافظ على تفوقه.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة متقدما بأربع نقاط على أرسنال، الذي خاض العدد ذاته من المباريات.
وأفسد سيتي الظهور الأول لمدرب ليدز الجديد سام ألاردايس، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة خابي غارسيا الأسبوع الماضي.
وبقي ليدز في المركز 17 برصيد 30 نقطة متقدما بفارق الأهداف على نوتنغهام فورست، الذي يستضيف ساوثامبتون متذيل الترتيب، الإثنين.
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