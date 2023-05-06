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رياضة

ميلان يتلقى ضربة موجعة قبل 4 أيام من مواجهة غريمه إنتر

Lebanon 24
06-05-2023 | 23:00
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خرج رافايل لياو، مصابا مطلع مباراة فريقه ميلان أمام لاتسيو، السبت في المرحلة الـ34 من الدوري الإيطالي، وذلك قبل أربعة أيام من خوض فريقه ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر.

واشتكى الدولي البرتغالي البالغ 23 عاما من آلام في الجزء العلوي من فخذه الأيمن، بعد تسارع على الجهة اليسرى.
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وبعدها بلحظات، ونتيجة نقاش لجهاز ميلان الفني، استبدل لياو بالبلجيكي أليكسي سالماكرز في الدقيقة 11، ربما على سبيل الاحتراز قبل الموعد المنتظر الأربعاء المقبل ضد إنتر.

ويعد لياو السلاح الهجومي الأقوى لميلان في الموسمين الماضيين، وقاده إلى لقب الدوري "سيري أ" في نسخة 2022.

وكان البرتغالي حاسما أيضا هذا الموسم، على غرار ربع نهائي دوري الأبطال ضد نابولي المتوج أخيرا بلقب الدوري المحلي، فلعب كرات حاسمة ذهابا (1-0) وإيابا (1-1).
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