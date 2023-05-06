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رياضة

ميسي خارج قائمة باريس سان جيرمان

Lebanon 24
06-05-2023 | 15:18
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خلت قائمة باريس سان جيرمان التي ستواجه فريق تروا، ضمن الدوري الفرنسي، من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلن مدرب الفريق الباريسي كريستوف غالتيه قائمة مكونة من 19 لاعبا لخوض مباراة تروا ضمن الجولة 34 من الدوري الفرنسي، من دون أن تتضمن اسم ميسي.
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وجاءت الخطوة بعد توتر العلاقة بين نجم برشلونة السابق وناديه الحالي على خلفية إيقافه بسبب قيامه برحلة إلى السعودية، وغيابه عن حصة تدريبية نتيجة لذلك.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ميسي أُوقف لمدة أسبوعين بعد رحلة لم يصرح له بها إلى السعودية عندما كان من المفترض أن يتدرب مع الفريق بعد هزيمة فريقه 3-1 على أرضه أمام لوريان يوم الأحد الماضي.

وقال ميسي في مقطع فيديو على إنستغرام "اعتقدت بصدق أنني سأحصل على يوم إجازة بعد المباراة كما كان يحدث في الأسابيع السابقة".

وأضاف "نظمت هذه الرحلة ولم أستطع إلغاءها، كنت قد ألغيتها بالفعل من قبل"، مقدما في الوقت ذاته اعتذاره لزملائه في الفريق.

وكان غالتييه قال، الجمعة، إنه لا علاقة له بقرار النادي إيقاف ميسي حيث يتطلع الفريق للحفاظ على تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.


ويتقدم باريس سان جيرمان بفارق خمس نقاط عن أولمبيك مرسيليا مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

وقال مصدر مقرب من قائد المنتخب الأرجنتيني لرويترز إن ميسي تلقى عرضا رسميا للانضمام إلى الهلال السعودي الموسم المقبل، مع عدم إدراج اللاعب الذي سيكمل 36 عاما الشهر المقبل والفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده لمسألة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ضمن حساباته.

وأصبح ميسي سفيرا للسياحة في السعودية منذ العام الماضي وزار جدة في أيار 2022.
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