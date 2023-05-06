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رياضة

ريال مدريد بطلاً لكأس إسبانيا لأول مرة منذ 9 سنوات

Lebanon 24
06-05-2023 | 23:14
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حصد ريال مدريد كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022-2023 على حساب أوساسونا بالفوز عليه سهرة السبت بهدفين لواحد (2-1)، في اللقاء الذي احتضنه الملعب الأولمبي بمدينة إشبيلية "لا كارتوخا".
 
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وقاد البرازيلي رودريغو غوس فريقه ريال مدريد للتتويج بكأس إسبانيا لكرة القدم، بتسجيله هدفين على أوساسونا في المباراة النهائية.
 
وكسر ريال مدريد صيامه عن التتويج في البطولة منذ عام 2014، ليعوض إخفاقه نظريا في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، الذي يتصدره برشلونة بفارق 14 نقطة قبل 5 جولات من النهاية.


ورفع ريال مدريد رصيده إلى 20 لقبا في كأس إسبانيا، محتلا المركز الثالث في قائمة أكثر المتوجين بعد برشلونة (31 لقبا) وأتلتيك بيلباو (23 لقبا).


وبات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على بُعد لقب واحد من معادلة رقم الفرنسي زين الدين زيدان، إذ حصد الأخير 11 لقبا مع الريال مقابل 10 ألقاب لأنشيلوتي، علما أن متصدر لائحة الشرف التاريخية هو ميغيل مونيوز (14 لقبا خلال 15 عاما كمدرب للفريق بين 1960 و1974).
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