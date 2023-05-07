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رياضة

لاستعادة ليونيل ميسي.. برشلونة مستعد للتضحية بخمسة من نجومه!

Lebanon 24
07-05-2023 | 02:00
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ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة تسعى لبيع خمسة من نجوم الفريق لتسهيل خطوة ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف.
ويقترب النجم الأرجنتيني من مغادرة فريقه الحالي باريس سان جيرمان، بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم وعدم التواصل لاتفاق حتى الآن وتوتر العلاقة بين إدارة النادي والجماهير بميسي.
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ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يحاول نادي برشلونة توليد أموال لميسي عن طريق بيع خمسة من نجوم الفريق الأول.
وكشفت أن إدارة البرسا تسعى إلى بيع إريك غارسيا، وماركوس ألونسو، وفرانك كيسي ورافينها وفيران توريس.
وقد يكون البيع المحتمل للاعبين الخمسة أمرًا أساسيًا لتسهيل عودة المهاجم الأرجنتيني لصفوف برشلونة هذا الصيف.
ودخل رافينها، الذي انضم إلى برشلونة قادماً من ليدز يونايتد في دائرة اهتمامات فريقي آرسنال ونيوكاسل يونايتد الذين يريدوا الحصول على خدماته هذا الصيف.

كما تم ربط توريس مهاجم مانشستر سيتي السابق بالعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز حيث يراقبه فريق أستون فيلا، بينما غارسيا وألونسو وكيسي، سيحاول النادي تسويقهم. (جول)
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