لا يتعب.. صلاح يسجل رقماً قياسياً جديداً

حطم النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في المباراة التي جمعت فريقه ليفربول وبرنتفورد أمس السبت.



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وأحرز محمد صلاح هدفا مبكرا ليمنح ليفربول الفوز 1- 0 على ضيفه برنتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ويبلغ إجمالي ما سجله في ملعب "أنفيلد" 100 هدف.

وأعلنت شبكة "أويتا" المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن صلاح بهدفه في شباك برنتفورد أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في تسع مباريات متتالية على أرضه (ملعب أنفيلد) في جميع المسابقات.

وعقب المباراة، قال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الفريق تحسن كثيرا في الأسبوعين الماضيين. حققنا الفوز السادس على التوالي وخرجنا بشباك نظيفة مرتين وهو أمر مهم جدا لنا... أعتقد أننا أكثر استقرارا في الوقت الحالي".

ورغم أن مانشستر يونايتد ما زال يملك الأفضلية في بلوغ دوري الأبطال، قال صلاح إن ليفربول لن يستسلم وسيحاول إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وأضاف: "سنتعامل مع كل مباراة على حدة، ولن نفكر في أكثر من ذلك، فقط مباراة بمباراة وسنرى ماذا سيحدث". (سكاي نيوز)