قبل ليونيل ميسي.. لاعبون تم إيقافهم من قِبل أنديتهم للتأديب



أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي الحرب على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون الحصول على إذن من إدارة النادي.



وقرّر سان جيرمان إيقاف اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات لمدّة أسبوعين، مع حسم هذه الفترة من راتبه.

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معاقبة قائد الأرجنتين من قبل النادي الباريسي شكل صدمة للجميع، لكن ميسي ليس اللاعب الوحيد الذي تمت معاقبته من قبل ناديه أو منتخب بلاده، فهناك العديد من النجوم الذين أجبروا على عدم المشاركة مع فرقهم لأسباب تأديبية.

ومن بعض اللاعبين الذين تم إيقافهم من قبل فريقهم:

بيير ايمريك أوباميانغ

نادي أرسنال الإنكليزي جرّد مهاجمه الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ من شارة قيادة الفريق، وتم منعه من الظهور في أي مباراة مع الفريق الأول، وذلك بسبب عودته في وقت متأخر عما تم الاتفاق عليه من رحلة شخصية إلى فرنسا، مما أجبره لاحقاً على التغيّب عن تدريبات الفريق بسبب الحاجة إلى اجتياز بروتوكولات فيروس كورونا.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يعاقب فيها لاعب منتخب الغابون، ففي وقت سابق اتخذ بوروسيا دورتموند الألماني قراراً بإبعاد مهاجمه الغابوني عن قائمة الفريق "لأسباب تأديبية" أيضاً.



عثمان ديمبلي

في عام 2017، غاب اللاعب الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي عن تدريبات فريقه السابق بروسيا دورتموند من دون إذن، فقرّر النادي الألماني إيقاف جناحه الفرنسي لمدة أسبوع، بعد ثلاثة أيام فقط من رفض النادي لعرض من برشلونة الإسباني لضم اللاعب.





مسعود أوزيل



تدهورت مسيرة صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل بشكل كبير في نهاية فترة وجوده في أرسنال الإنكليزي، وانضم بعدها لصفوف فريق فنربخشة التركي، لكن النجم الألماني استبعد من قائمة الفريق وغاب عن آخر 8 مباريات في الدوري التركي خلال موسم 2021-2022 بعدما دخل في جدال مع مديره إسماعيل كارتال. تدهورت مسيرة صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل بشكل كبير في نهاية فترة وجوده في أرسنال الإنكليزي، وانضم بعدها لصفوف فريق فنربخشة التركي، لكن النجم الألماني استبعد من قائمة الفريق وغاب عن آخر 8 مباريات في الدوري التركي خلال موسم 2021-2022 بعدما دخل في جدال مع مديره إسماعيل كارتال.





روي كين

قائد مانشستر يونايتد كان معروفاً بشراسته، لكنه تصدّر عناوين الصحف في عام 2001 بعد ركله لاعب مانشستر سيتي آلف هالاند في المباراة التي جمعت الطرفين حينها. قائد مانشستر يونايتد كان معروفاً بشراسته، لكنه تصدّر عناوين الصحف في عام 2001 بعد ركله لاعب مانشستر سيتي آلف هالاند في المباراة التي جمعت الطرفين حينها.

وتعرّض كين للإيقاف لثلاث مباريات ودفع غرامة قدّرت بخمسة آلاف جنيه استرليني (حوالي ستة آلاف و200 دولار أميركي)، ثم أصدر الاتحاد الإنكليزي عقوبة أخرى بعد تصريحات صدرت عن كين شتم خلالها هالاند، وتضمنت العقوبة حينها إيقافه عن خمس مباريات إضافية وغرامة 150 ألف جنيه استرليني (186 ألف دولار تقريباً).