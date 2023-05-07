Advertisement

رياضة

تصرف غريب من جماهير ليفربول في يوم تتويج الملك تشارلز.. ماذا فعلوا أثناء عزف النشيد الوطني؟ (فيديو)

Lebanon 24
07-05-2023 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1064161-638190536088627703.jpg
Doc-P-1064161-638190536088627703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق مشجعو فريق ليفربول صيحات الاستهجان على النشيد الوطني الذي تم عزفه قبل مبارتهم أمس أمام برينتفورد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.


ووفقًا لصحيفة "سبورت" كانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز قد اقترحت على الأندية عزف النشيد الوطني لتكريم تتويج الملك تشارلز، وقوبل هذا الاقتراح بمعارضة كبيرة من جماهير ليفربول على الرغم أن مدرب الفريق يورغن كلوب قال: "موقف النادي هو موقفي".
 
وكان من المتوقع أن يستقبل مشجعو ليفربول النشيد الوطني بسخرية وانفجروا عندما عزف النشيد الوطني على مكبرات الصوت في آنفيلد، وهتف المشجعون أيضًا "ليفربول" لخلط الصيحات بعد إطلاق نشيد النادي "لن تمشي وحيدًا".
 
Advertisement



وقبل الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي أطلق مشجعو ليفربول صيحات الاستهجان على النشيد الوطني وكذلك الأمير ويليام دوق كامبريدج، ويرجع تصرف جمهور ليفربول تجاه الأسرة المالكة بسبب سوء إدارة حكومة المحافظين للمدينة في الثمانينيات وإخفاقات كارثة هيلزبره، حيث مات 97 من مشجعي ليفربول في نهاية العقد.
وقال كلوب سابقًا إن مشجعي ليفربول" لا يفعلون ذلك بدون سبب" فيما يتعلق بصيحات الاستهجان لكنه اعترف قبل المباراة بأنه لم يكن الشخص المثالي لمناقشة العائلة المالكة. 
 
 
وحقق ليفربول فوزًا هامًا على نظيره برينتفورد بنتيجة 1-0، ليرفع رصيده للنقطة 62 في المركز الخامس وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع. (جول)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:30 | 2023-05-07
05:00 | 2023-05-07
02:45 | 2023-05-07
02:00 | 2023-05-07
23:14 | 2023-05-06
23:00 | 2023-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website