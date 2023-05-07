تصرف غريب من جماهير ليفربول في يوم تتويج الملك تشارلز.. ماذا فعلوا أثناء عزف النشيد الوطني؟ (فيديو)

أطلق مشجعو فريق ليفربول صيحات الاستهجان على النشيد الوطني الذي تم عزفه قبل مبارتهم أمس أمام برينتفورد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.





ووفقًا لصحيفة "سبورت" كانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز قد اقترحت على الأندية عزف النشيد الوطني لتكريم تتويج الملك تشارلز، وقوبل هذا الاقتراح بمعارضة كبيرة من جماهير ليفربول على الرغم أن مدرب الفريق يورغن كلوب قال: "موقف النادي هو موقفي".

وكان من المتوقع أن يستقبل مشجعو ليفربول النشيد الوطني بسخرية وانفجروا عندما عزف النشيد الوطني على مكبرات الصوت في آنفيلد، وهتف المشجعون أيضًا "ليفربول" لخلط الصيحات بعد إطلاق نشيد النادي "لن تمشي وحيدًا".

Liverpool fans booing the national anthem before kick off pic.twitter.com/3tfyJqXZR6 — Football Fights (@footbalIfights) May 6, 2023 Advertisement





وقبل الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي أطلق مشجعو ليفربول صيحات الاستهجان على النشيد الوطني وكذلك الأمير ويليام دوق كامبريدج، ويرجع تصرف جمهور ليفربول تجاه الأسرة المالكة بسبب سوء إدارة حكومة المحافظين للمدينة في الثمانينيات وإخفاقات كارثة هيلزبره، حيث مات 97 من مشجعي ليفربول في نهاية العقد. وقبل الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي أطلق مشجعو ليفربول صيحات الاستهجان على النشيد الوطني وكذلك الأمير ويليام دوق كامبريدج، ويرجع تصرف جمهور ليفربول تجاه الأسرة المالكة بسبب سوء إدارة حكومة المحافظين للمدينة في الثمانينيات وإخفاقات كارثة هيلزبره، حيث مات 97 من مشجعي ليفربول في نهاية العقد.

وقال كلوب سابقًا إن مشجعي ليفربول" لا يفعلون ذلك بدون سبب" فيما يتعلق بصيحات الاستهجان لكنه اعترف قبل المباراة بأنه لم يكن الشخص المثالي لمناقشة العائلة المالكة.

وحقق ليفربول فوزًا هامًا على نظيره برينتفورد بنتيجة 1-0، ليرفع رصيده للنقطة 62 في المركز الخامس وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع. (جول)