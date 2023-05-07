بعد الفوز بالكأس.. أنشيلوتي يتوعد مانشستر سيتي

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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عقب التتويج بكأس ملك إسبانيا لأول مرة خلال تسع سنوات أن فريقه يمكنه الآن الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وسط أجواء مبهجة.وواجه ريال ضغوطا قبل استضافة سيتي في الذهاب يوم الثلاثاء المقبل عقب الخسارة مرتين في آخر ثلاث مباريات، وخرج من سباق الدوري الإسباني تقريبا إذ يبتعد بفارق 14 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر.لكنه رفع معنوياته بالتغلب 2-1 على أوساسونا الليلة الماضية ليستعيد لقب كأس الملك الغائب منذ 2014 في فترة أنشيلوتي الأولى.وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين بعد تحقيق لقبه العاشر في مسيرته مع ريال: "نستحق الكأس، ليس فقط بسبب الأداء في النهائي وإنما بسبب المسيرة بأكملها بعد التفوق على منافسين أقوياء للغاية" وعلى رأسهم برشلونة الذي سحقه ريال 4-صفر في إياب قبل النهائي.وأضاف بطل إسبانيا وأوروبا في الموسم الماضي: حققنا كل الألقاب الممكنة خلال موسمين ونستعد للتحدي القادم في دوري الأبطال وسط أجواء سعيدة.وتابع: سننافس بقوة لأننا نقترب للغاية من نهائي آخر وسنبذل أقصى جهد ممكن للوصول لأبعد نقطة. (العربية)