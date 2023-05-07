23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رودريغو يكشف سر احتفاله في "ليلة النهائي"
Lebanon 24
07-05-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدر اسم رودريغو عناوين الصحافة، ليل السبت، بعد هدفيه الذين ضمنا أول ألقاب ريال مدريد هذا الموسم، بعد أن حصد كأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا العنيد.
ومثل ما عود جماهير "الملكي" دائما، ظهر الشاب البرازيلي الخجول في الأوقات الحاسمة، ليسجل هدفا مهما يقود به فريقه للانتصار.
Advertisement
لكن طريقة احتفال رودريغو برسم حرف "i" أثارت فضول المتابعين، الذين أرادوا معرفة السبب وراءها، وهو ما كشفه رودريغو في مقابلة.
ففي حديثه بعد المباراة، كشف رودريغو لصحيفة "ماركا" سبب احتفاله بالحرف "i" بعد تسجيله الهدفين في المباراة النهائية.
وقال النجم الشاب إن الحركة هي تكريم لطفل مريض يشجع ريال مدريد اسمه إغناسيو، التقى به قبل مباراة نهائي الكأس بأيام.
وقال المهاجم البرازيلي: "كانت تلك الحركة من أجل إغناسيو، الصبي المصاب بالسرطان الذي زرته هذا الأسبوع في منطقة جويغاتيرابيا. طلب مني أن أشير بحرف اسمه (i) إذا سجلت، وقد فعلت ذلك من أجله".
إغناسيو البالغ من العمر 8 سنوات فقط، يعاني سرطان الغدد الليمفاوية، وقد زاره رودريغو في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن اضطر إلى تأجيل رحلة سابقة.
وخلال اللقاء، لعب الاثنان ألعاب الفيديو مثل "فيفا 23" على جهاز "بلاي ستيشن 5"، وفقا لموقع "فوتبول إسبانيا".
وبالفعل أوفى رودريغو بوعده وتذكر إغناسيو، خلال النهائي الذي حسمه لفريقه ريال مدريد بنتيجة 2-1 أمام أوساسونا، ليحقق أول بطولة "كأس الملك" للفريق منذ 9 أعوام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
Lebanon 24
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
05:52 | 2023-05-07
07/05/2023 05:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو
Lebanon 24
المصارف تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو
23:29 | 2023-05-06
06/05/2023 11:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم
Lebanon 24
تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم
03:19 | 2023-05-07
07/05/2023 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
04:46 | 2023-05-07
07/05/2023 04:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان
Lebanon 24
طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان
02:30 | 2023-05-07
07/05/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:00 | 2023-05-07
رغم الأزمة المالية.. 7 لاعبين "لن يمسوا" في تشكيلة برشلونة
14:00 | 2023-05-07
بعد الفوز بالكأس.. أنشيلوتي يتوعد مانشستر سيتي
12:35 | 2023-05-07
"رالي الربيع الـ38".. روجيه فغالي يحصد اللقب وبطلٌ بعمر الـ21 يُشكل مفاجأة
11:53 | 2023-05-07
"الرياضي بيروت" يفوز على "الحكمة" بنتيجة 93-89
11:00 | 2023-05-07
بنزيمة يعادل إنجاز مارسيلو ويدخل تاريخ ريال مدريد
08:00 | 2023-05-07
لا يتعب.. صلاح يسجل رقماً قياسياً جديداً
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
08/05/2023 00:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
08/05/2023 00:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
08/05/2023 00:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact