يوفنتوس يهزم أتلانتا ويتقدم للمركز الثاني في الدوري الايطالي

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ارتقى يوفنتوس إلى المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا وشاقا 2-صفر على مضيفه أتلانتا، الأحد، بعدما سجل المهاجم الإنكليزي، صمويل إيلينغ-جونيور، هدفه الأول كلاعب محترف.وأصبح رصيد يوفنتوس 66 نقطة من 34 مباراة، ويتقدم بنقطتين على لاتسيو ثالث الترتيب، وثلاث نقاط على إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، وخمس نقاط على ميلان خامس الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 58 نقطة وتعقدت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا.وصنع أتلانتا أكثر من فرصة للتسجيل في الشوط الأول، لكنه أخفق في التسديد على المرمى. وكاد جورجيو سكالفيني أن يحرز الهدف الأول من ضربة رأس لكن محاولته اصطدمت بالقائم.وتقدم يوفنتوس بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عندما استغل إيلينج-جونيور تمريرة من أركاديوش ميليك وسدد كرة اصطدمت بالعارضة وهزت الشباك مكللا هجمة بدأها بنفسه.وبهذا يصبح إيلينغ-جونيور ثالث لاعب إنكليزي يسجل ليوفنتوس في الدوري بعد ديفيد بلات ووليام جون جوردان.ورغم محاولات أتلانتا العودة في النتيجة، فإن دوسان فلاهوفيتش سجل الهدف الثاني ليوفنتوس من هجمة مرتدة في آخر لعبة في المباراة. وسيتحول تركيز يوفنتوس الآن إلى مواجهة ضيفه إشبيلية في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي، الخميس.