Advertisement

رياضة

يوفنتوس يهزم أتلانتا ويتقدم للمركز الثاني في الدوري الايطالي

Lebanon 24
07-05-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1064321-638190848598899798.jpg
Doc-P-1064321-638190848598899798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتقى يوفنتوس إلى المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا وشاقا 2-صفر على مضيفه أتلانتا، الأحد، بعدما سجل المهاجم الإنكليزي، صمويل إيلينغ-جونيور، هدفه الأول كلاعب محترف.
Advertisement

وأصبح رصيد يوفنتوس 66 نقطة من 34 مباراة، ويتقدم بنقطتين على لاتسيو ثالث الترتيب، وثلاث نقاط على إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، وخمس نقاط على ميلان خامس الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 58 نقطة وتعقدت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وصنع أتلانتا أكثر من فرصة للتسجيل في الشوط الأول، لكنه أخفق في التسديد على المرمى. وكاد جورجيو سكالفيني أن يحرز الهدف الأول من ضربة رأس لكن محاولته اصطدمت بالقائم.

وتقدم يوفنتوس بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عندما استغل إيلينج-جونيور تمريرة من أركاديوش ميليك وسدد كرة اصطدمت بالعارضة وهزت الشباك مكللا هجمة بدأها بنفسه.

وبهذا يصبح إيلينغ-جونيور ثالث لاعب إنكليزي يسجل ليوفنتوس في الدوري بعد ديفيد بلات ووليام جون جوردان.

ورغم محاولات أتلانتا العودة في النتيجة، فإن دوسان فلاهوفيتش سجل الهدف الثاني ليوفنتوس من هجمة مرتدة في آخر لعبة في المباراة. وسيتحول تركيز يوفنتوس الآن إلى مواجهة ضيفه إشبيلية في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي، الخميس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2023-05-08
16:00 | 2023-05-07
15:00 | 2023-05-07
14:00 | 2023-05-07
12:35 | 2023-05-07
11:53 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website