لاعب يهدر أسهل فرصة في تاريخ الدوري الفرنسي.. شاهدوا ماذا فعل!

حقق مهاجم ليل ريمي كابيلا، رقما قياسيا سليبا عندما أهدر فرصة تسجيل هدف محقق بغرابة خلال مباراة فريقه ضد ريمس السبت، في الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكانت قد وصلت الكرة على طبق من ذهب إلى كابيلا في الدقيقة 56، فكان اللاعب بحاجة للمس الكرة فقط لتسجيل الهدف، لكن الكرة اصطدمت بقدمه لتذهب في تجاه الحارس الذي ارتمى عليها وأبعدها ببراعة عن مرماه.