Advertisement

رياضة

لاعب يهدر أسهل فرصة في تاريخ الدوري الفرنسي.. شاهدوا ماذا فعل!

Lebanon 24
08-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1064434-638191249256948058.jpg
Doc-P-1064434-638191249256948058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق مهاجم ليل ريمي كابيلا، رقما قياسيا سليبا عندما أهدر فرصة تسجيل هدف محقق بغرابة خلال مباراة فريقه ضد ريمس السبت، في الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكانت قد وصلت الكرة على طبق من ذهب إلى كابيلا في الدقيقة 56، فكان اللاعب بحاجة للمس الكرة فقط لتسجيل الهدف، لكن الكرة اصطدمت بقدمه لتذهب في تجاه الحارس الذي ارتمى عليها وأبعدها ببراعة عن مرماه.
 
 
Advertisement



ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإن هذه اللقطة هي أكبر فرصة ضائعة في الدوري الفرنسي هذا الموسم إذ وصلت نسبة وضع الكرة في الشباك إلى 96 بالمئة ورغم ذلك فقد أهدرها كابيلا.


وهناك اعتقاد أن هذه أعلى نسبة ضائعة رصدتها "أوبتا" في تاريخ الدوري الفرنسي الحديث.

ولسوء حظ، كابيلا فقد خسر فريقه المباراة أيضا بهدف دون رد. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-05-08
23:00 | 2023-05-07
16:00 | 2023-05-07
15:00 | 2023-05-07
14:00 | 2023-05-07
12:35 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website