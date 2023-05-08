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رياضة

مباراة مجنونة.. ريمونتادا و2 سوبر هاتريك في الدوري الفرنسي!

Lebanon 24
08-05-2023 | 05:00
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في مباراة مجنونة، حقق ليون الفرنسي الفوز على مونبلييه بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بارك أولمبيك ليون" لحساب الجولة 34 من الدوري الفرنسي 2022-23.
الغريب في المباراة، ورغم تسجيل تسعة أهداف من الجانبين، إلا أن ثلاثة لاعبين فقط هم من نجحوا في هز الشباك.
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مونبلييه تمكن من إنهاء الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 2-1، بعدما سجل إيلي واهي ثنائية في دقيقتين ردًا على هدف ألكساندر لاكازيت الذي جاء في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وأضاف واهي هدفين آخرين في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ليمنح فريقه تقدمًا مريحًا بنتيجة 4-1، ويمنح نفسه "سوبر هاتريك" في المباراة.
لكن ديان لوفرين تمكن من تعديل النتيجة لصالح ليون في الدقيقة 70، بعدما سجل لاكازيت الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 59.

لاكازيت تمكن من إضافة هدفين آخرين في الدقيقتين 82 و90+9 من ركلة جزاء، ليمنح فريقه نقاط الفوز في المباراة المثيرة، ويسجل بدوره "سوبر هاتريك" ردًا على إيلي واهي.

رباعية لاكازيت صعدت به إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بالتساوي مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حيث يملك كل منهما الآن 24 هدفًا، فيما رفع واهي رصيده هذا الموسم إلى 17 هدفًا في الدوري الفرنسي.
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