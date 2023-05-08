دي بروين يتقدم على ميسي وفينيسيوس!

رصدت منصة "أوبتا" المتخصصة في بيانات وأرقام اللاعبين تفوّقًا لنجم خط وسط مانشستر سيتي الإنكليزي كيفين دي بروين، في إحصائية لافتة تعكس مدى تفوّقه في ميزة باتت من تخصُّصه.

وتبرز "أوبتا" تزعّم "مايسترو السيتيزنز" قائمة اللاعبين أصحاب أكثر التمريرات الحاسمة "أسيست" في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، باحتساب كافة المسابقات، حيث منح البلجيكي زملاءه حتى الآن 24 تمريرة حاسمة.





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ويتفوّق الفنّان البلجيكي على نجمين كبيرين، هما الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والبرازيلي فينيسيوس جونيور الجناح الهجومي لنادي ريال مدريد الإسباني، واللذين يمتلكان 19 تمريرة حاسمة في رصيديهما.

ويعود آخر أسيست بصم عليه دي بروين إلى مباراة القمة التي حسمها سيتي أمام أرسنال بنتيجة (4-1) لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي وقّع فيها هدفين، ليعزّز رصيده من الأهداف إلى 9 في جميع المسابقات هذا الموسم.

أمّا ميسي فيعود آخر أسيست منحه إلى الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي في مواجهة أنجيه التي حسمها الباريسيون بنتيجة 2-1، علمًا بأنّ ميسي يملك في جعبته أيضًا 20 هدفًا هذا الموسم.

الا ان فينيسيوس بصم على أحدث تمريرة حاسمة، وكان ذلك السبت، عندما ساعد النادي الملكي في التتويج بلقبه العشرين في مسابقة كأس ملك إسبانيا بالتغلب على أوساسونا 2-1 على ملعب "لاكارتوخا" بإشبيلية في مواجهة كان لفينيسيوس فيها الدور الأبرز من خلال إسهاماته الفعالة في هدفي مواطنه رودريغو، مع العلم أنّ الدولي البرازيلي وقّع 22 هدفًا هذا الموسم.

وتُعَدّ إسهامات الثلاثي دي بروين وميسي وفينيسيوس مؤثرةً إلى حد كبير مع أنديتهم، ولا سيما البلجيكي صانع ألعاب سيتي الذي يعوّل عليه مدربه الإسباني بيب غوارديولا بشكل كبير في حصد لقب البريميرليغ، للمرة الثالثة تواليًا، والتتويج لأول مرة بلقب دوري أبطال أوروبا والذي يستعد في الدور نصف النهائي للاصطدام بحامل اللقب، ريال مدريد. (win win)