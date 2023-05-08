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رياضة

حادث ولا أغرب.. لاعب كرة بفريق مصري توجه لغرفة الملابس واختفى!

Lebanon 24
08-05-2023 | 14:00
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في حادث أغرب من الخيال، اختفى إيريك تراوري لاعب نادي إنبي المصري، منذ عدة أيام، فيما تواصل النادي مع زوجته ووكيل أعماله لمعرفة مكانه دون جدوى.

وأوضح محمد إسماعيل، مدير كرة القدم في النادي الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية، أن الجناح تراوري (26 عاما)، القادم من بوركينا فاسو والمعار من بيراميدز، "اختفى منذ مباراة أسوان (الشهر الماضي) حين طلب منه المدرب تامر مصطفى المشاركة بديلا في الدقائق الأخيرة لكنه اتجه إلى غرفة الملابس ثم غادر الملعب ولم يظهر بعدها".
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كما أضاف "بعد عطلة عيد الفطر استمر غيابه، وحاول النادي التواصل معه للتحقيق معه لكنه أغلق هواتفه"، حسب ما نقلت رويترز.

زوجته رفضت إبلاغ الشرطة
وأعرب عن رغبة النادي في تحرير محضر لدى الشرطة، لكن زوجته رفضت ذلك في الوقت الحالي، كما أن النادي لا يملك جواز سفره ولا يعرف إن كان سافر خارج البلاد.

إلى ذلك، أكد أن إنبي أبلغ الاتحاد المصري للعبة باختفاء اللاعب، لكنه لم يتقدم بشكوى ضده. وأشار إلى أن الأولوية للنادي الاطمئنان على اللاعب، الذي سبق له اللعب بصفوف أسوان ومصر للمقاصة، ثم معرفة سبب الغياب "إن كان بسبب غضب من النادي أو بسبب مشكلة ما".

"يبدو منطويا"
وحول شخصية اللاعب وطبيعته، قال إسماعيل "إيريك يبدو منطويا هذا الموسم وشارك في دقائق قليلة معنا، الموضوع غريب، لأن إيريك كان من أفضل اللاعبين الأجانب الذين حضروا إلى مصر"، لافتاً إلى "رغبة النادي في الاطمئنان أولا على اللاعب ثم مناقشة الإجراءات في وقت لاحق". (العربية)    

المصدر: العربية

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