ضحيتها لاعب توتنهام.. التحقيق في مزاعم إهانات عنصرية في البريميرليغ

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أعلن ناديا توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس اليوم الأحد تعاونهما مع الشرطة للتحقيق في مزاعم إهانات عنصرية تعرض لها الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في الدوري الإنجليزي الممتاز.وانتشرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع يقوم بحركات تنم عن عنصرية بحق قائد منتخب كوريا الجنوبية لدى مروره بمشجعي كريستال بالاس أثناء استبداله في فوز توتنهام بهدف نظيف على ضيفه أمس السبت.وقال بالاس في بيان "نحن على دراية بمقطع مصور متداول على الإنترنت (وكذلك التقارير التي وردتنا مباشرة) بشأن قيام شخص في مقاعد الفريق الزائر بملعب توتنهام أمس على ما يبدو بحركات عنصرية بحق هيونغ-مين سون".وأضاف البيان "قدمنا الأدلة للشرطة وعندما تحدد السلطات هويته، سيواجه عقوبة من جانب النادي. لا تهاون مع مثل هذا السلوك في النادي".وسبق أن تعرض سون لإهانات عنصرية؛ ففي العام الماضي حظر تشلسي مشجعا من حاملي التذاكر الموسمية لأجل غير مسمى بعد تقارير تفيد بتعرض سون لإهانات عنصرية خلال مباراة بالدوري أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.وقال توتنهام "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان تلقي الشخص أقسى عقوبة ممكنة في حال إدانته، كما كانت الحال في بداية الموسم عندما تعرض سون لإهانة عنصرية مماثلة في ملعب تشلسي". (الجزيرة)