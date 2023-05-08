بعد أزمة إيقافه.. ميسي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات باريس سان جيرمان لأول مرة منذ أزمة إيقافه، التي تسبب فيها سفره إلى السعودية من دون إذن النادي.

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ونشر النادي الفرنسي صورة في صفحته الرسمية على "إنستغرام" يظهر فيها ميسي، خلال تدريبات فريقه، اليوم الاثنين.وقال ميسي: "كانت الرحلة منظمة سابقا وكنت أعتقد أن لدينا يوم عطلة بعد المباراة… أعتذر لزملائي ومستعد لتنفيذ ما يريده النادي مني".ولفتت وسائل إعلام إلى قول مدرب باريس سان جيرمان، أنه لا علاقة له بإيقاف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أنه قرار داخلي يخص إدارة النادي، مشيرا إلى أن الإيقاف يجعل أداء ميسي أكثر سوءا عما هو عليه في الوقت الحالي.