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رياضة

أسطورة ليفربول يطلق لقباً "كبيراً" على محمد صلاح.. ما هو؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 23:00
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صرح نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، روبي فاولر، بأن المصري محمد صلاح نجم "الريدز" الحالي، يجب أن يكون أسطورة ليفربول المطلقة، بعد مواصلة هوايته في تحطيم الأرقام القياسية.

وخرج محمد صلاح بأربعة أرقام مميزة من مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه برينتفورد (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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وأحرز "الفرعون" المصري هدف الفوز الوحيد "للريدز" مبكرا، في الدقيقة 13 من متابعة لكرة مررها له زميله المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك برأسه على "طبق من ذهب".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في تسع مباريات متتالية على ملعبه "أنفيلد".
 
وأضافت الشبكة، أن هدف ليفربول في شباك برينتفورد، هو اليوبيلي رقم 100 "للفرعون" المصري على ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".
 
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