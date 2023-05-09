أنشيلوتي: لن نضع خطة لإيقاف هالاند

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يعتقد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن التفوق ذهنيا على مانشستر سيتي بنفس أهمية التقدم في النتيجة عندما يتواجه الفريقان بملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وقال أنشيلوتي إن التتويج بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز 2-1 على أوساسونا في النهائي منح فريقه دفعة معنوية كبيرة في الوقت المناسب بعد سلسلة من النتائج المخيبة قبل مواجهة سيتي المتألق.ويدرك أنشيلوتي أن على فريقه تقديم أفضل مستوياته ليتغلب على سيتي لكنه شدد على أهمية التفوق الذهني على المنافس.وفي مؤتمر صحافي قال أنشيلوتي: "نحتاج أن نلعب مباراة متكاملة يوم مدركين أن لقاء الإياب سيكون مباراة الحسم. لذا، نهدف السفر إلى مانشستر بأفضلية بسيطة. وبهذا لا أعني فقط النتيجة، وإنما العقلية، الجانب الذهني للمباراة".وأضاف: "إذا لعبت جيدا، وضعت منافسك في مأزق، فهذا يمنحك أفضلية ذهنية. كرة القدم لعبة مؤلفة من عدد من المستويات والجانب الذهني مهم. يجب أن نلعب بصورة جيدة لنضعهم تحت الضغط في لقاء الإياب".وقال أنشيلوتي إنه لا يعد خطة خاصة لإيقاف إرلينغ هالاند مهاجم سيتي لكنه أغدق بالثناء على اللاعب النرويجي.وحطم هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنكليزي الممتاز عندما سجل هدفه رقم 35 الأسبوع الماضي.وقال أنشيلوتي: لا نستعد لمباراة للحد من خطورة لاعب واحد، نستعد لإيقاف فريق بأكمله يبدو أنه لا سبيل لإيقافه.وأضاف: لم يغير سيتي أسلوبه بما يناسب هالاند، بوجوده أصبح لديه المزيد من الخيارات الهجومية من خلال التمريرات الطويلة وأسلوب مباشر بصورة أكبر. لكنه لا يزال فريقا يتقن التعامل مع الكرة.ورغم أنه شدد على أهمية تقديم مباراة متوازنة، فإنه قال إن الدفاع سيكون على رأس الأولويات: إذا دافعت بصورة جيدة فالسيناريو الأسوأ هو التعادل.وأضاف: رغم ذلك، العام الماضي استقبلت شباكنا خمسة أهداف وسجلنا ستة لنهزمه. أنا مستعد لتقبل تكرار نفس هذا السيناريو هذا العام.