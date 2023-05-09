الصفقة "تمّت"... بعد رونالدو ميسي إلى السعوديّة

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سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام: "صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل".وكان أكد البرنامج الإسباني الشهير "شيرينغيتو"، أمس، أن ميسي سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.كما كشف البرنامج أنه من المتوقع أن ينضم له سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لمدة موسمين إذا وافق برشلونة على إنهاء عقديهما. (سكاي نيوز)