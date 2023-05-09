بين التأكيد والنفي... هل "تمّت" الصفقة بين ميسي والهلال السعوديّ؟





وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام: "صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل".

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وكان أكد البرنامج الإسباني الشهير "شيرينغيتو"، أمس، أن ميسي سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.



كما كشف البرنامج أنه من المتوقع أن ينضم له سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لمدة موسمين إذا وافق برشلونة على إنهاء عقديهما. سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام: "صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل".وكان أكد البرنامج الإسباني الشهير "شيرينغيتو"، أمس، أن ميسي سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.كما كشف البرنامج أنه من المتوقع أن ينضم له سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لمدة موسمين إذا وافق برشلونة على إنهاء عقديهما.

في المقابل، ذكرت "سي ان ان" أنّها تواصلت مع ممثلي ميسي، الذين نفوا هذه الأنباء بشكل تام، مشيرين إلى أن اللاعب الارجنتيني سيقرر مصيره في نهاية هذا الموسم. كما وصف المتحدث باسم ميسي هذه الأنباء بأنها كاذبة، مؤكدًا بأن اللاعب لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى هذه اللحظة.

وتعليقاً على خبر انتقال الارجنتيني الى الدوري السعودي، خرج خوري ميسي والد الأرجنتيني ووكيل أعمالخ عبر حسابه الرسمي على إنستغرام لينفي كل تلك الأخبار جملة وتفصيلًا، وأكد أن نجله لم يتخذ أي قرار بعد وأن حسم مستقبله سيكون عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.





وقال خورخي والد ميسي: "لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي ناد للموسم المقبل، لن يتم اتخاذ القرار قبل أن ينهي ميسي الموسم مع باريس سان جيرمان، بمجرد انتهاء الموسم، سيكون الوقت مناسبا للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ القرار".



وأضاف خورخي في بيانه: هناك دائما شائعات ويستخدم الكثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة، ولكن هناك حقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد شيء مع أي شخص، لا شفهياً ولا رسمياً، ولن يكون هناك أي شيء حتى نهاية الموسم. (سكاي نيوز - سي ان ان -جول)