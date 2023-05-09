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رياضة

رد فعل غير متوقع من جورجينا حبيبة رونالدو على صورة جائزة ليونيل ميسي!

Lebanon 24
09-05-2023 | 06:30
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قامت جورجينا رودريغيز حبيبة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بالتفاعل مع صورة نشرتها أنتونيلا روكوزو زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي لتهنئته بالحصول على جائزة لورويس للتفوق الرياضي.
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وبعد الاحتفال بالحدث الذي أقيم في العاصمة الفرنسية، نشرت أنتونيلا صورة تجمعها مع ميسي عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "حبي، مبروك، أنت تستحق كل هذا وأكثر".


مجموعة الصور التي نشرتها أنتونيلا من الحفل جذبت أكثر من مليوني إعجاب، وآلاف التعليقات، لكن التعليق المفاجئ الذي أثار الجدل أكثر من غيره، كان تعليق جورجينا التي كتبت على منشورات أنتونيلا: "أنت مذهلة"، لتلتقط العديد من وسائل الإعلام الإسبانية مثل صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذلك التعليق الغريب.


ذلك الحدث غير المتوقع يمكن أن يُنظر إليه على أنه حلقة جديدة في التوتر السائد بين رونالدو وجورجينا، حيث أشارت العديد من التقارير إلى سوء العلاقة بينهما مؤخرًا، رغم محاولات الثنائي لنفي ذلك أكثر من مرة. (جول)

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