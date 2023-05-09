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رياضة

ما حقيقة توصل ليونيل ميسي لاتفاق مع الهلال السعودي؟

Lebanon 24
09-05-2023 | 06:39
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيلعب الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، لكن مراسل "جول" في برشلونة روبن أوريا نفى ذلك تمامًا.
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وكان برنامج "El Chiringuito" الإسباني أول من أكد نجاح المفاوضات بين الطرفين، ومن ثم انضمت له عدة مصادر آخرها الوكالة الفرنسية الشهيرة، لكن مراسل جول أوضح أن كل ذلك مجرد إشاعات وأن ميسي ووالده لم يمنحا موافقتهما على أي عرض حتى الآن.
وقال: "تظهر يوميًا الآلاف من الأخبار حول ميسي، تارة تؤكد تجديد عقده مع باريس وتارة عودته إلى برشلونة وتارة انتقاله للدوري الأميركي وتارة لعبه في السعودية الموسم القادم، لكن ما لدي من أخبار أكيدة هو أن ميسي وطاقمه لم يوافقوا على أي عرض حتى الآن".
وشدد أوريا على أن بطل العالم سيتخذ قراره بشأن مستقبله عقب نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنه لم يحسم قراره بعد رغم كل تلك التقارير التي تتحدث عن موافقته على اللعب في الدوري السعودي الموسم القادم.


يُشار إلى أن الجهات المسؤولة في السعودية وعدت بدعم أندية دوري روشن لضم العديد من النجوم الناشطين في أوروبا خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ويأتي ميسي على رأس المطلوبين. (جول)

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