السفارة الفرنسية وسبورتس اكاديمي سكول نظما "اليوم الاولمبي"

احيت السفارة الفرنسية في بيروت بالتعاون مع سبورتس أكاديمي سكول "اليوم الأولمبي" بنسخته الثانية تحت اشراف اللجنة الأولمبية اللبنانية، في المنشآت الرياضية التابعة للجامعة الانطونية في بعبدا - الحدت.

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وحضر رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ، هنري دوروهان ممثلا السفارة الفرنسية، مستشارا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس الدكتور رجا لبكي والمحامي ابراهيم الشويري، مدير "سبورتس اكاديمي سكول" الدكتور جورج عساف، رئيس جمعية "الطاقة الوطنية اللبنانية" غسان خوري ،سفيرا "اليوم الأولمبي" بطلة كرة الطاولة السابقة تيفين ممجموغوليان والعداء البارالمبي أرز زهر الدين، مدراء المدارس المشاركة واكثر من 300 لاعب ولاعبة من 18 مدرسة ورجال صحافة واعلام.

وتحدثت بطلة كرة الطاولة السابقة ممجموغوليان التي شاركت في اولمبياد لندن عام 2012، معربة عن سرورها لاختيارها لتكون "سفيرة اليوم الاولمبي" في نسخة عام 2023.

وحضّت الرياضيين الصاعدين على المثابرة على التدريبات لتحقيق طموحهم على الصعيدين المحلي والخارجي. ثم تُلي القسم الاولمبي لتنطلق المسابقات العديد من الرياضات منها كرة السلة وألعاب القوى والميني فوتبول وكرة الطاولة الى جانب مباريات ومسابقات تحدي الاعاقة على الكراسي المتحركة بمشاركة جمعية "الطاقة الوطنية اللبنانية" ولاعبيها على الكراسي المتحركة.