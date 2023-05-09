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رياضة

هل رد ليونيل ميسي الهدية إلى جورج وسوف؟

Lebanon 24
09-05-2023 | 10:14
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تحدث الفنان السوري جورج وسوف عن قصة الهدية التي قدمها إلى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الحاصل على لقب كأس العالم 2022.
 
 
وكانت الهدية التي استلمها ميسي "منشفة" موقعة من سلطان الطرب جورج وسوف.
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وقال وسوف في حديث لـ et بالعربي: "في صديق مشترك بيناتنا، قلي بدي اخود منك هدية لا ميسي تمضي عليها، وبعتلو منشفة بحطها على رقبتي دايما".
 
 
وأضاف: "مضيت عليها وصورني انا وعم بمضيها".
 
 
وعما اذ قام الأرجنتيني بردّ الهدية، قال: ما أرسلي هدية لا، ليضيف ممازحاً: "بكرا بقلو يمضيلنا على فوتبول ويبعتو".
 
 
 
وكان قد ظهر ميسي سعيداً وهو يحمل المنشفة التي تلقاها من وسوف . (et بالعربي) 
 
 

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