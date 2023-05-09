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رياضة

والد ميسي يحسم الجدل حول انتقال الأرجنتيني إلى الدوري السعودي

Lebanon 24
09-05-2023 | 10:40
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نفى خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأخبار التي ربطت نجله بالانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.
 
 
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية AFP ومصادر أخرى أكدت أن ميسي سيلعب في الدوري السعودي خلال الموسم القادم وسيعود لارتداء القميص رقم 10، ورغم عدم الإشارة لنادٍ محدد لكن كل الأخبار ترجح أن يكون الهلال الذي قدم عرضًا مغريًا جدًا لبطل العالم.
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وخرج والد ميسي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام لينفي كل تلك الأخبار جملة وتفصيلًا، وأكد أن نجله لم يتخذ أي قرار بعد وأن حسم مستقبله سيكون عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.
 
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع النادي الفرنسي الصيف المقبل، إذ انضم إلى صفوفه صيف 2021 قادماً من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.


وقال خورخي والد ميسي: "لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي ناد للموسم المقبل، لن يتم اتخاذ القرار قبل أن ينهي ميسي الموسم مع باريس سان جيرمان، بمجرد انتهاء الموسم، سيكون الوقت مناسبا للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ القرار".
وأضاف خورخي في بيانه: هناك دائما شائعات ويستخدم الكثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة، ولكن هناك حقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد شيء مع أي شخص، لا شفهياً ولا رسمياً، ولن يكون هناك أي شيء حتى نهاية الموسم.
 
 
يُشار إلى أن مستقبل ميسي معلق بين 4 وجهات، الأولى تجديد عقده مع ناديه الفرنسي، والثانية عودته إلى برشلونة، والثالثة انتقاله للدوري الأميركي، والأخيرة لعبه في الدوري السعودي الموسم القادم. (جول)
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