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رياضة
مانشستر سيتي يفرض التعادل على ريال مدريد في البرنابيو
Lebanon 24
09-05-2023
|
23:30
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله في قمة دوري الأبطال بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي التي جمعتهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
كان مانشستر سيتي الأخطر والأكثر محاولة على المرمى مع بداية المباراة، لكن محاولاته لم تفلح اذ تحسن وضع ريال مدريد مع مرور الدقائق، حتى افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التهديف لريال مدريد في الدقيقة 35.
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استمرت محاولات الفريقين مع بدايات الشوط الثاني حتى تمكن البلجيكي كيفين دي بروينه من تسجيل هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 67.
وسيستضيف ملعب الاتحاد مباراة الإياب بين صاحب الأرض مانشستر سيتي وريال مدريد يوم 17 أيار المقبل، وسيتأهل الفائز منهما إلى النهائي لمواجهة الفائز من ميلان وإنتر الإيطاليين. (جول)
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