صورة توضح.. هل كان هدف مانشستر سيتي في ريال مدريد صحيحاً؟

أثار احتساب هدف مانشستر سيتي في مرمى ريال مدريد (1-1) خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الكثير من الجدل.

🚨 لقطة خروج الكرة قبل هدف مانشستر سيتيpic.twitter.com/wnPpFf2vHi — KinG £ (@xKGx__) May 9, 2023 Advertisement





واحتج لاعبو ريال مدريد ومديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على قرار الحكم البرتغالي أرتور سواريس دياس احتساب هدف التعادل لمانشستر سيتي، الذي أحرزه النجم البلجيكي كيفن دي بروين بحلول الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، بداعي أن الكرة خرجت خلف خط التماس قبيل تسجيل الهدف.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية والصور التي انتشرت للقطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خروج الكرة قبل أن يروضها الجناح البرتغالي برناردو سيلفا، ويواصل الهجمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن هدف التعادل للفريق الإنكليزي. (روسيا اليوم)