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رياضة

حقائق جديدة عن البطلة الأولمبية الأميركية.. هكذا كانت آخر أيامها قبل وفاتها!

Lebanon 24
10-05-2023 | 01:09
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كشفت تقارير صحافية إنكليزية حقائق جديدة تتعلق بوفاة البطلة الأولمبية الأميركية توري بوي في منزلها في ولاية فلوريدا.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التشريح الطبي لجثة العداءة الراحلة توري بوي أثبت أنها كانت حاملا في شهرها السابع، وكانت تمر بحالة سيئة للغاية خاصة أنها ابتعدت عن الرياضة منذ شهر حزيران عام 2022.
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ولفتت الى أن الشرطة المحلية في فلوريدا أخذت إفادات من قبل أصدقاء وجيران البطلة الراحلة، إذ اتضح أنها وقعت في عدد من المشاكل، وسلوكها في الفترة الأخيرة قبل وفاتها لم يكن جيدا، وفي حالة عقلية غير مستقرة، فقد كانت تلقي بالبيض على منزل مجاور، وتتشاجر مع صديقها وتصرخ في وجهه وتهدده بالسكين.
لكن السلطات استبعدت أن يكون السبب الحقيقي وراء موتها هو العنف، ولم تستبعد احتمال الإقدام على الانتحار.
وأوضحت أن بعض الرياضيين في الولايات المتحدة الأميركية، طلبوا من السلطات المحلية ضرورة الكشف عن السبب الحقيقي وراء وفاة العداءة توري بوي لأنها كانت لا تزال صغيرة في السن قبل رحيلها بشكل مفاجئ. 
يذكر أن توري بوي توجت بلقب بطلة العالم في سباقي 100 و400 متر، عام 2017 في العاصمة البريطانية لندن.
كما أحرزت العداءة الأميركية ثلاث ميداليات أولمبية خلال دورة ألعاب ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2016، هي ذهبية سباق 400 متر تتابع، وفضية سباق 100 متر، وبرونزية سباق 200 متر. (روسيا اليوم)
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