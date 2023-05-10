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رياضة

أثار حالة "شغب" فتم طرده من الملعب.. شاهدوا ماذا فعل والد هالاند خلال مباراة الريال والسيتي!

Lebanon 24
10-05-2023 | 02:52
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خطف والد النرويجي إيرلنغ هالاند، الأضواء أكثر من ولده، خلال مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو مساء الثلاثاء.
 
 
وأثار والد هالاند، آلفي هالاند حالة "شغب" داخل مقصورة كبار الشخصيات في سانتياغو بيرنابيو.
 
 
وأظهرت اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل، هالاند الأب وهو يتبادل الإهانات مع جمهور ريال مدريد، ويقوم باستفزازهم بحركات في يديه قبل أن يتم طرده من الملعب، وفقا لمصادر عدة.
 
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ولم يعرف سبب بدء المناوشات بين الطرفين، ولكن مصادر أشارت إلى أن جمهور ريال مدريد تبادل معه الإهانات، قبل أن يقوم برمي الطعام على الجماهير.
ويعرف عن آلفي التزامه بحضور معظم مباريات ابنه هالاند هذا الموسم.
 
ولم يقدم إيرلنغ هالاند الأداء المأمول، ونجح دفاع ريال مدريد في احتوائه، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (سكاي نيوز)

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