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رياضة

مولر يغادر بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي

Lebanon 24
10-05-2023 | 05:00
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كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن صانع الألعاب المخضرم توماس مولر (33 عامًا) سيغادر بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، ليسدل الستار على 23 عامًا قضاها داخل جدران النادي البافاري.
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وانضم مولر أول مرّة إلى بايرن ميونخ عام 2000 من أكاديمية فاهل يوث المحلية بألمانيا، لينضم إلى أشبال النادي، قبل أن يترقّى في الفئات السنيّة، وصولًا إلى الفريق الأول عام 2009 مع المدرب السابق للنادي يوب هاينكس.
ولم يلعب مولر في مسيرته الاحترافية سوى بقميص بايرن ميونخ، ودافع عن ألوان نادي مقاطعة بافاريا في 663 مباراة في جميع البطولات، محققًا ألقابًا جماعية وجوائز فردية بالجملة، منها 11 لقبًا للدوري الألماني وكأسين لدوري أبطال أوروبا.


"بيلد" أشارت إلى أن مولر لا يستهدف الاعتزال بنهاية الموسم مع بايرن ميونخ، وأكّدت أن اللاعب يريد خوض تجربة احتراف جديدة، حيث شعر بانعدام التقدير الكافي من النادي، لمنحه عدد دقائق قليلة للغاية بالموسم الجاري.
وظهر مولر أساسيًا في تشكيلة بايرن ميونخ 18 مرّة فقط من أصل 31 جولة خاضها الفريق في الدوري الألماني، ويصر اللاعب صاحب 44 هدفًا مع المنتخب الألماني على أنه يستحق المشاركة أساسيًا، ما دفعه لطلب الرحيل قبل عام من نهاية عقده الذي ينقضي صيف 2024. (win win)
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