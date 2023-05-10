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رياضة

بسبب تدهور النتائج.. طرد المدرب الذي استبعد لاعبيه الصائمين من منصبه

Lebanon 24
10-05-2023 | 04:04
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أعلن نادي نانت الفرنسي إقالة مدربه أنطوان كومبواريه بسبب تواضع نتائج الفريق، وذلك قبل 4 جولات من نهاية الدوري المحلي.
وقال نانت إنه عين مدرب فريقه لتحت 19 عاما، بيار أريستوي للإشراف على الفريق الأول، خلفا لكومبواريه ضمن مهمة البقاء في الدرجة الأولى.
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ويحتل نانت المركز الـ17 في الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن أوكسير أول الناجين من الهبوط.


وخسر نانت مع كومبواريه البالغ 59 عاما الأسبوع الماضي لقب كأس فرنسا بسقوطه أمام تولوز بنتيجة 1-5 في المباراة النهائية، وبعدها خسر مباراتين متتاليتين في الدوري الفرنسي.
وكان قد أثار كومبواريه الكثير من الجدل مؤخرا بعدما قرر استبعاد عدد من لاعبي الفريق المسلمين بسبب تمسكهم بالصيام خلال شهر رمضان الماضي، ومن بينهم الجزائري جوان حجام.
وطالب كومبواريه لاعبه حجام بالإفطار في أيام المباريات، لكن الجزائري رفض ذلك، وأصر على الالتزام بفريضة الصوم، لتتم معاقبته بالحرمان من خوض لقاء ريمس، وفق ما ذكر موقع ouest-france الفرنسي. (روسيا اليوم)
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