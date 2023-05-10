لاعب كرة قدم شهير: ميسي لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية

رأى النجم البرتغالي السابق لويس فيغو، أن ليونيل ميسي لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2023.

وقال فيغو في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" نقلها موقع "فوت ميركاتو": "لن أختار ميسي للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام (2023)؛ لأنه أقصي مبكرًا من دوري أبطال أوروبا وأعتقد أن هذه المنافسة لها تأثير كبير في الأشخاص الذين يصوتون للحصول على الكرة الذهبية".

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وأضاف اللاعب السابق للغريمين والعملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد يقول: "من الصعب حقًا الاختيار، سيعتمد ذلك على ما يمكن أن يقدمه كل لاعب مرشح خلال بقية السنة على وجه الخصوص، علينا انتظار نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يمكن أن يُحدِث فرقًا كبيرًا".







وختم فيغو قائلًا: "بالنسبة لي، قد أختارهالاند لأنه لا يزال في المنافسة، وأدّى موسمًا رائعًا جدًا مع فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، وحقق عدة أرقام قياسية بأهدافه الغزيرة التي وقّعها على مدار موسم كامل". (win win)