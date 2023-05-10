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رياضة

بعد مباراة التعادل.. نجم مان سيتي يتحدى ريال مدريد: لا يوجد منافس يستطيع هزيمتنا

Lebanon 24
10-05-2023 | 04:29
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بعد تعادل فريقه مع ريال مدريد على ملعب سينتياغو برنابيو، أكد نجم مانشستر سيتي جاك غريليش أنه "لا يوجد منافس يستطيع هزيمة فريقه على ملعب الاتحاد".

وكان مانشستر سيتي قد خطف تعادلا ثمينا من أرض ريال مدريد، بنتيجة 1-1، في موقعة الذهاب، على أن يتقابل الفريقان مرة أخرى في ملعب الاتحاد بعد 7 أيام.
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وقال اللاعب إنه سيكون من الصعب جدا على أي منافس إيقاف فريقه على ملعب الاتحاد عندما يستضيف ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
 
واضاف: "جئنا إلى هنا (برنابيو) لمحاولة الفوز. أظهرنا شخصيتنا بعد التأخر بهدف. في النهاية، أعتقد أنها كانت نتيجة عادلة. أتيحت لهم فرصهم وحصلنا أيضا على بعض الفرص".

ولم يخسر بطل الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعبه منذ مدة وسيسعى لتعزيز هذا السجل في مباراة الإياب في 17 أيار.


ويطارد سيتي ثلاثة ألقاب هذا الموسم بعد أن حجز مكانه في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ويتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة قبل أربع مباريات متبقية.

من جانبه، قال تيبو كورتوا حارس ريال مدريد إن مباراة الإياب ستكون "مواجهة نهائية" للفريق الإسباني الذي حقق 14 لقبا في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "الأسبوع المقبل سيكون مثل النهائي. ريال مدريد يجيد التعامل مع النهائيات وأتمنى أن نواصل التفكير بهذه الطريقة رغم أن المنافس هو مانشستر سيتي وستكون المهمة صعبة جدا". (سكاي نيوز)
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