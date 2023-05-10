فرض البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، نفسه نجما بامتياز لمباراته ضد مضيفه ريال مدريد، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

وأنقذ كيفن دي بروين فريقه من الهزيمة بتسجيل هدف التعادل له بحلول الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بالعاصمة مدريد، بتسديدة "صاروخية" عجز مواطنه تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي، عن التصدي لها.



وحصل النجم البلجيكي على جائزة أفضل لاعب في المباراة نظرا لتألقه وأدائه الرائع خلالها.

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ووصل كيفن دي بروين (31 عاما) إلى هدفه رقم 14 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، معادلا رقم الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد السابق سواء كلاعب أو كمدرب. (روسيا اليوم)