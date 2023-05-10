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رياضة

دوري الأبطال.. التشكيلة المتوقعة لـ"ديربي الغضب" الإيطالي

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:00
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب "جيوزيبي مياتزا"، الذي سيكون مسرحا لـ"ديربي الغضب" الإيطالي بين قطبي مدينة ميلانو الكروي ضمن دوري أبطال أوروبا.
 
ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإسباني خيسوس خيل مانزانو (39 عاما) أن يطلق صفارة بداية "الديربي" الإيطالي، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري لأبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش.
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وأفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، بأن يزج ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان "الروسونيري" باللاعب البلجيكي أليكس ساليميكرز، ليعوض الغياب المتوقع لنجمه المهاجم البرتغالي رافاييل لياو.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية لفريق ميلان، وفقا للتوقعات صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت":

مايك ماينان، مالك ثياو، فيكايو توموري، سيمون كاير، دافيد كالابريا، ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، إسماعيل بن ناصر، أليكسيس سالميكيرز، إبراهيم دياز، أوليفييه جيرو.

بينما توقعت الصحيفة أن يعتمد الإيطالي الآخر سيميوني إنزاغي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، على التشكيلة المعتادة "للنيراتزوري":

أندريه أونانا، أليساندور باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، ماتيو دارميان، فيدريكو ديماركو، غينريخ مخيتاريان، هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريز، إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

وسيلعب المتأهل من من "الديربي" الإيطالي وقطبي مدينة ميلانو الكروي فريقي ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري"، في نهائي البطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، مع الفائز من مواجهة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 10 حزيران 2023، على ملعب أتاتورك الأولمبي "Ataturk Olympic Stadium" بمدينة إسطنبول التركية. (روسيا اليوم) 
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