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رياضة

"عودة ميسي".. غوارديولا يدلي برأيه في "معضلة صديقه"

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:11
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يدور حديث في الأوساط الإعلامية عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة الإسباني، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وكشف مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، أن ميسي حسم قراره بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، وذلك بموجب صفقة "استثنائية وضخمة".
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لكن رد والد ميسي لم يتأخر، حيث سرعان ما خرج عبر حسابه على "إنستغرام" ليقول إن ابنه لم يقرر بعد وجهته في الموسم المقبل.

وأضاف أن ميسي سيتخذ قرارا حيال مستقبله في نهاية الموسم، مضيفا: "ليس هناك أي اتفاق مع أي ناد للعام المقبل".
 
ونقلت شبكة "إي إس بي إن" عن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي الذي سبق له الإشراف على ميسي في برشلونة قوله: "أنا متأكد من أن ميسي سيبذل المستحيل للعودة إلى برشلونة".
 
وأضاف: "لقد كان أعظم لاعب على مدى كل العصور. ازدهر برشلونة خلال العقود الأخيرة، ولم يكن ذلك ليحصل لولاه". (سكاي نيوز عربية) 
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