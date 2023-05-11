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رياضة

" أونانا يدخل التاريخ في مواجهة سان سيرو

Lebanon 24
11-05-2023 | 00:18
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سجل حارس مرمى إنتر ميلان، الكاميروني أندريه أونانا، رقما قياسيا في المباراة التي جمعت فريقه وميلان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وبات أونانا أول حارس بتاريخ الإنتر يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خالية من الأهداف في 7 مباريات بموسم واحد بدوري أبطال أوروبا.
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وحسبما ذكر موقع sportskeeda نقلا عن شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد تألق أونانا في 37 مباراة لعبها مع الإنتر في جميع المسابقات، حافظ فيها على نظافة شباكه 18 مرة.

وأضافت الشبكة أن أونانا يمتلك رقما آخر بالبطولة الأوروبية هذا الموسم، حيث يعد الأكثر تصديا بعد تسجيله التصدي رقم 43 في اللقاء الأخير مع ميلان.

وكان إنتر ميلان قد سجل هدفين في أول ربع ساعة ليحقق انتصارا ثمينا 2-صفرعلى غريمه المحلي ميلان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبات إنتر قريبا من أن يصبح أول فريق إيطالي يحصد اللقب القاري منذ فوزه بالبطولة عام 2010.

وهز إنتر الشباك مرتين في غضون ثلاث دقائق، حيث سجل إيدن جيكو هدفا بتسديدة مباشرة من مدى قريب في الدقيقة الثامنة قبل أن يضاعف هنريخ مخيتاريان النتيجة إثر تمريرة عرضية من فيدريكو ديماركو في الدقيقة 11 من المباراة التي أقيمت في سان سيرو.

وهذا أول انتصار لإنتر على جاره في مباراة أوروبية بالأدوار الإقصائية، حيث فاز ميلان في المواجهتين السابقتين واخرها في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا موسم 2004-2005.(سكاي نيوز عربية) 
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