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رياضة

لماذا حرم أتلتيكو تلفزيون ريال مدريد من دوري الأبطال؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 11:00
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توتر العلاقات بين كبيري العاصمة الإسبانية، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وصل إلى حد منع الأخير إذاعة مباريات ريال مدريد في دوري الأبطال عبر قناته.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه مانشستر سيتي، الثلاثاء الماضي، بهدف لكل منهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ولم تتمكن قناة ريال مدريد التلفزيونية من إذاعة مباراة فريقها مع مانشستر سيتي بسبب منع أتلتيكو مدريد حدوث ذلك، لامتلاكه حقوق البث التلفزيوني للبطولة وعدم رغبته في منحها لريال مدريد الذي كانت إدارته غاضبة مما حدث.

وبحسب موقع "فوتبول إسبانيا" فإن قرار أتلتيكو يبرهن على توتر العلاقات بين الناديين في الفترة الأخيرة بسبب خرق ريال مدريد لاتفاق الناديين بعدم التوقيع مع لاعبي شباب الناديين بأكاديمية أي منهما.

وتعاقد ريال مدريد الموسم الماضي من خيسوس فورتيا من أكاديمية أتلتيكو مدريد ليخرق تلك المعاهدة وتبدأ الحرب الخفية بين الجارين. (روسيا اليوم)

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