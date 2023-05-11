مدرّب يتعرّض لموقف محرجٍ... فيديو إباحي وسخرية واسعة

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تورط الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهلي السعودي في موقف محرج، بسبب اختراق حسابه في "تويتر" خلال الساعات الماضية.واحتفل موسيماني منذ أيام بقيادته لفريق الأهلي، للصعود والعودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، بعد نتائجه الإيجابية في بطولة دوري "يلو".وتداول مغردون على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قيام موسيماني بالإعجاب بفيديو إباحي من خلال حسابه على الموقع، الأمر الذي تسبب في سخرية واسعة بين الجميع.ولكن موسيماني أعلن عبر حسابه، عن استعادة السيطرة على حسابه الخاص، بعد أن تعرض للاختراق من جانب مجموعة لم يعلن عن هويتها.واكتفى بالتعليق: "تم اختراق حسابي من جانب أشخاص سيئين، وهذه ليست المرة الأولى، وأشكر لمن تمكن من المساعدة واستعادة حسابي الحمد لله". (روسيا اليوم)