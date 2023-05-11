الدوري الأوروبي: يوفنتوس ينجو من الخسارة وروما يهزم ليفركوزن

تعادل يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة 1-1 في اللحظات الأخيرة من مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، ليستعيد حظوظه في بلوغ النهائي قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

Advertisement



في المباراة الثانية، حقق روما الإيطالي فوزًا بنتيجة 1-0 على ضيفه باير ليفركوزن الألماني، ليأخذ أسبقية مهمة قبل مباراة الإياب الحاسمة، ويقطع شوطًا مهمًا نحو المشهد الختامي للبطولة.





وتقام مباراتا الإياب يوم الخميس 18 أيار، حيث يستقبل إشبيلة يوفنتوس على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" فيما ينتقل روما إلى ملعب "باي أرينا" لمواجهة باير ليفركوزن.