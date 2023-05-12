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رياضة

غاريث بيل.. هل يعود من الاعتزال؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 05:00
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يحاول الكندي راين رينولدز نجم هوليوود ومالك فريق ريكسهام، الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم، إقناع الويلزي غاريث بيل بالعودة من الاعتزال واللعب مع فريقه.
وكان قد اعتزل غاريث بيل (33 عاما) لعب كرة القدم بشكل نهائي بعد تحقيقه جميع الألقاب الممكنة مع فريق ريال مدريد سواء محليا أو قاريا وحتى عالميا.
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وأكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بيل أن المهاجم الويلزي الطائر "لا يريد أن يلعب كرة القدم مرة أخرى".
ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن جوناثان بارنيت قوله: "إن عودة بيل من الاعتزال من أجل ريكسهام؟ لا أعتقد ذلك".
وأضاف: "لقد شعر بيل بالإطراء من العروض التي قدمت إليه، لكنه الآن يعيش حياة رائعة وهو يستحق ذلك. لقد كان أفضل لاعب كرة قدم بريطاني".
وتابع: "ملاك ريكسهام لم يتحدثوا معي، ربما تحدثوا مع غاريث، لكن بيل لا يريد أن يلعب كرة القدم مرة أخرى، بل سيفعل أشياء أخرى في وقت لاحق". (روسيا اليوم)
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