اعترافات مثيرة من ضحية اللاعب داني ألفيش: "ضربني ووصفني بأبشع العبارات"

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لا زالت قضية اللاعب داني ألفيش المسجون منذ عدة أشهر في سجن قرب مدينة برشلونة، بتهمة اغتصابه لفتاة إسبانية عمرها 23 سنة، منع القضاء نشر اسمها أو صورتها في الإعلام المحلي، تتفاعل يوماً بعد يوم.فبعد أن فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مباشرة مع اللاعب عقب اتهامه بالاغتصاب، وبعد أن أعلنت عارضة الأزياء جوانا سانز انفصالها عن اللاعب، تعرض النجم البرازيلي لضربة جديدة اذ رفض القاضي المسؤول عن قضيته الإفراج عنه بكفالة وقرر استمرار حبسه.وكان الفيش قد غير أقواله أكثر من مرة، اذ نفى في البداية معرفته بالفتاة، قبل أن يدلي برواية أخرى مفادها أنه يعرفها لكنه نفى الاعتداء الجنسي عليها، وفي الرواية الثالثة أكد أن ما حدث بينهما جاء بالتراضي، ومجدداً اتهم المدعية بأنها اعتدت عليه جنسياً، مشيرا الى أنه صمت خلال الفترة الماضية لحمايتها.وأثبت فحص الحمض النووي الذي أجري للتأكد من اتهامات الفتاة أن البقايا البيولوجية تعود للاعب البرازيلي، بينما لم تجد المحكمة أي دليل يدعم روايات ألفيش المختلفة التي قدمها طوال الفترة الماضية.