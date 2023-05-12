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رياضة

الاتحاد الدولي للجمباز يعلق عودة الروس للمنافسات

Lebanon 24
12-05-2023 | 11:00
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ما زال الاتحاد الدولي للجمباز متمسكا بقرار استبعاد لاعبي الجمباز الروس من البطولات الدولية.

وجاء في بيان الاتحاد: "بعد تقييم جديد للوضع مع الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروس، يرى المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز أن الإجراءات المتخذة يجب أن تظل سارية المفعول دون أي تغييرات أخرى".
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وقال رئيس الاتحاد الروسي للجمباز الفني، فاسيلي تيتوف  لوكالة "ريا نوفستي" إن الاتحاد الدولي للجمباز أرجأ مسألة عودة الرياضيين الروس حتى تموز. 

في اذار، مدد الاتحاد الدولي للجمباز تعليق الرياضيين الروس والبيلاروس من المسابقات الدولية، إذ تم منع للاعبي الجمباز من المشاركة في البطولات اعتبارا من اذار 2022.

وفي 28 اذار الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لم يدعموا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالتنافس في وضع محايد.

في الوقت نفسه، أوصت باستبعاد الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا المرتبطين بالقوات المسلحة أو الوكالات الأمنية في بلدانهم عن المشاركة في البطولات. (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
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