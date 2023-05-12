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رياضة

مبابي في قلب أزمة الصيام.. تقرير مثير لـ"ليكيب" ورد من النجم

Lebanon 24
12-05-2023 | 14:00
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قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن أزمة كبيرة وقعت داخل المنتخب الفرنسي للشباب بسبب "مواقف مختلفة" حول صيام شهر رمضان.

وكشفت الصحيفة أن عددا من لاعبي منتخب فرنسا تحت 21 سنة، أرادوا تنظيم إضراب عن المنتخب، بسبب منعهم من الصيام خلال معسكر المنتخب في شهر رمضان.
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وأشارت إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لجأ إلى قائد المنتخب الأول كيليان مبابي، للعمل كوسيط في هذا الصراع لمنع الإضراب من الحدوث.

نفي مبابي

لكن نجم باريس سان جرمان الفرنسي نفى تدخله، ورد في تغريدة على حسابه الشخصي، هاجم فيها "ليكيب" بقوة. وقال مبابي في التغريدة: "تجنبوا وضع اسمي في مقالاتكم وتحققوا من مصادركم رجاء"، موجها حديثه إلى الصحيفة على ما يبدو.

ولم ينشر مبابي تفاصيل أكثر من ذلك، مكتفيا بنفي التقارير التي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. (سكاي نيوز)    
المصدر: سكاي نيوز عربية
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