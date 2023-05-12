31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مبابي في قلب أزمة الصيام.. تقرير مثير لـ"ليكيب" ورد من النجم
Lebanon 24
12-05-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن أزمة كبيرة وقعت داخل المنتخب الفرنسي للشباب بسبب "مواقف مختلفة" حول صيام شهر رمضان.
وكشفت الصحيفة أن عددا من لاعبي منتخب فرنسا تحت 21 سنة، أرادوا تنظيم إضراب عن المنتخب، بسبب منعهم من الصيام خلال معسكر المنتخب في شهر رمضان.
Advertisement
وأشارت إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لجأ إلى قائد المنتخب الأول كيليان مبابي، للعمل كوسيط في هذا الصراع لمنع الإضراب من الحدوث.
نفي مبابي
لكن نجم باريس سان جرمان الفرنسي نفى تدخله، ورد في تغريدة على حسابه الشخصي، هاجم فيها "ليكيب" بقوة. وقال مبابي في التغريدة: "تجنبوا وضع اسمي في مقالاتكم وتحققوا من مصادركم رجاء"، موجها حديثه إلى الصحيفة على ما يبدو.
ولم ينشر مبابي تفاصيل أكثر من ذلك، مكتفيا بنفي التقارير التي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد يتكرر مجدداً في مطار بيروت.. إليكم ما حصل أمس
Lebanon 24
مشهد يتكرر مجدداً في مطار بيروت.. إليكم ما حصل أمس
02:30 | 2023-05-12
12/05/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. المحروقات أصبحت بالدولار
Lebanon 24
رسمياً.. المحروقات أصبحت بالدولار
13:41 | 2023-05-12
12/05/2023 01:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع الحصانة عنه واعطاء الإذن بملاحقته... ماذا قال وديع عقل في أول تعليق له
Lebanon 24
بعد رفع الحصانة عنه واعطاء الإذن بملاحقته... ماذا قال وديع عقل في أول تعليق له
11:00 | 2023-05-12
12/05/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلق النار باتّجاه "سوبرماركت"!
Lebanon 24
أطلق النار باتّجاه "سوبرماركت"!
08:07 | 2023-05-12
12/05/2023 08:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية تحدد الأجر اليومي للعمال الأجانب ... اليكم كم بلغت الأرقام
Lebanon 24
بلدية تحدد الأجر اليومي للعمال الأجانب ... اليكم كم بلغت الأرقام
11:25 | 2023-05-12
12/05/2023 11:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2023-05-12
"يويفا" يتحرك لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا
13:56 | 2023-05-12
"ميسي"... هذه هي وجهته الحالية
12:14 | 2023-05-12
"العودة المنتظرة".. صحيفة تكشف نية تشافي بشأن ميسي
11:00 | 2023-05-12
الاتحاد الدولي للجمباز يعلق عودة الروس للمنافسات
08:00 | 2023-05-12
حاول الأطباء إنقاذه... وفاة لاعب كرة قدم في حادث سير مروّع (صورة)
07:00 | 2023-05-12
اعترافات مثيرة من ضحية اللاعب داني ألفيش: "ضربني ووصفني بأبشع العبارات"
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
13/05/2023 03:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
13/05/2023 03:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
13/05/2023 03:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact