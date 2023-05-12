Advertisement

رياضة

حاول الأطباء إنقاذه... وفاة لاعب كرة قدم في حادث سير مروّع (صورة)

Lebanon 24
12-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1066129-638194979923641284.jpg
Doc-P-1066129-638194979923641284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي فجر اليوم الجمعة لاعب كرة القدم السابق لنادي دينامو وسبارتاك الروسي ألكسندر كاراكين في سباق شوارع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

ووقع الحادث على بعد 30 كيلومترا من طريق مينسك السريع.

وفقا للبيانات الأولية، لم يكن كاراكين يرتدي حزام الأمان في حين أنه كان يقود سيارته بأقصى سرعة، قبل أن تنزلق وتصطدم بمطب في منتصف الطريق.
Advertisement

وقام الأطباء بتشخيص حالة كاراكين البالغ 32 عاما بكسر في الجمجمة والأضلاع وعظم الفخذ، بالإضافة إلى الصدر.

وقاتل الأطباء من أجل حياة كاراكين لعدة ساعات، لكنهم فشلوا في إنقاذه.

وتخرج ألكسندر كاراكين من أكاديمية "سبارتاك" في موسكو، ولعب للفريق الأحمر ودينامو وخيمكي، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2018. (روسيا اليوم)
 
لاعب كرة القدم الروسي كاراكين يقضي نحبه في حادث سيارة مروع (فيديو)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:00 | 2023-05-12
05:30 | 2023-05-12
05:00 | 2023-05-12
04:00 | 2023-05-12
23:34 | 2023-05-11
23:00 | 2023-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website